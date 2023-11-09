Вестник Кавказа

Шесть АЗС «Лукойл» откроется в Узбекистане в 2024 году

Заправка Лукойл
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году в Узбекистане появятся первые автозаправки «Лукойл» по франшизе. За году будет открыто шесть таких АЗС.

Сеть заправок «Лукойл» вырастет в Узбекистане, в 2024 году будет открыто по франшизе шесть АЗС.

Сегодня одна заправка «Лукойл» действует в Ташкенте. Вскоре новые точки сети появятся не только в столице Узбекистана, но и в Бухарской и Навоийской областях.

Сеть заправок «Лукойл» будет расширяться и дальше, ведутся переговоры с предпринимателями из Ферганской и Самаркандской областей.

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