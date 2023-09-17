Азербайджан стал членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО

Азербайджан был избран членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». Статус закреплен за страной до 2027 года.

Азербайджанская Республика была избрана членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». В данном статусе она будет находиться с 2023 по 2027 годы.

«Азербайджан избран членом Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (MAB) на 2023-2027 годы 110 голосами»

– постоянное представительство Азербайджана при ЮНЕСКО

Программа «Человек и биосфера» – это продолжение Международной биологической программы ЮНЕСКО, которая является планом работ для междисциплинарных исследований, призванных улучшить взаимодействие человека и природы.

Цели программы – определение экологических, социальных и экономических последствий от потери биоразнообразия, а также сокращение таких потерь.