В Список наследия ЮНЕСКО впервые попала природная территория Азербайджана

Опубликовано: 14:55, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Азербайджанское географическое общество

Список ЮНЕСКО пополнился Гирканскими лесами Азербайджана. Иранскую часть этого лесного массива в несли в него четыре года назад.

В список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО включили часть Гирканских лесов, располагающихся на территории Азербайджана. Соответствующее решение было принято по итогам очередной сессии Комитета всемирного наследия, проходивей в Эр-Рияде.

Эта первая природная территория страны, пополнившая указанный список.

Начальник Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана отметил, что охрана таких природных памятников является успешным продолжением долгосрочной экологической политики страны.

"Включение Гирканских лесов Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является свидетельством внимания Президента страны господина Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к этой сфере. Мы поздравляем всех с этим большим успехом, достигнутым на международном уровне в деле сохранения богатой природы нашей республики и передачи ее будущим поколениям"

– Фирудин Алиев

Где находятся Гирканские леса?

Этот уникальный лесной массив располагаются на территории между Талышскими горами Азербайджана и иранским Эльбрусом. Он охватывает юго-западное и южное побережье Каспийского моря, в общей сложности около 850 км. Иранскую часть Гирканских лесов внесли в список ЮНЕСКО в 2019 году.