В Грузии назвали причину отказа покупать у России вагоны метро

В мэрии грузинской столицы объяснили, почему не могут пока приобрести у РФ новые вагоны для метро. Там отметили, что это связано с действующими санкциями.

В Грузии исключают покупку вагонов метро у России в обозримой перспективе. По словам мэра Тбилиси, находящиеся в санкционных списках российские компании просто не смогут передать их грузинской столице.

"Все компании, которые в России производят указанные вагоны, находятся под санкциями, соответственно, они не смогут"

– Каха Каладзе

Два года назад ЕБРР заявил об открытии тендера на закупку вагонов для тбилисской подземки. Победу в нем одержала компания "Метровагонмаш". Стороны заключили соглашение о поставке 40 вагонов, однако этой весной грузинская сторона запустила процедуру разрыва договора.