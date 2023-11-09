Азербайджан отменил переговоры с Арменией в США

Баку отказался от встречи министров иностранных дел в Вашингтоне. В ведомстве заявили, что односторонний подход США, может привести к утрате роли посредника. Там добавили, что формат 3+2 является приоритетным вариантом.

Пресс-служба МИД Азербайджана сообщила об отказе от встречи глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

В министерстве отметили, что предвзятые комментарии от помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена 15 ноября - неэффективны, необоснованны и неприемлемы. В МИД уведомили, что такой подход со стороны Вашингтона может привести к утрате ее роли посредника.

Далее в ведомстве заявили, что в этих условиях Баку не считает возможным проведение 20 ноября 2023 года в столице США переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении - Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

"Что касается заявления о том, что американская сторона отложила проведение по инициативе США двусторонних встреч и контактов на высоком уровне в отношении Азербайджана и заявления о том, что "наши двусторонние отношения не могут быть прежними", хотим отметить, что отношения не могут быть односторонними. Таким образом, тот же подход будет равнозначно применяться и со стороны Азербайджана. В таких условиях мы также считаем неуместной возможность визитов на высоком уровне представителей США в Азербайджан"

- МИД АР

В Баку отметили, что действия государства, не являющегося страной региона, наносят урон усилиям стран региона в сфере безопасности. Там подчеркнули, что согласование порядка прокладки линий связи с соседними государствами является суверенным правом Азербайджана. В МИД также подтвердили, что приоритетом безопасности региона стал формат "3+2", куда входят Азербайджан, Армения, Иран, Россия и Турция.

"Нормы и принципы международного права всегда были приоритетом во внешней политике Азербайджана. Азербайджан всегда будет действовать в соответствии со своими международными обязательствами. В то же время Азербайджан будет решительно и адекватно реагировать на все негативные шаги, противоречащие его национальным интересам"

- МИД АР

Зачем США портят отношения с Азербайджаном?

Политолог Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выдвинул две версии американской провокации, приведшей к отмене встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Вашингтоне. "Первая версия – скандальные заявления Джеймса О'Брайена были озвучены намеренно, поскольку сами США не желают, чтобы встреча Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна состоялась, по крайней мере сейчас. Возможно, по причине более важной повестки дня, которой на данный момент заняты дипломаты США – и такая есть, о чем свидетельствуют состоявшиеся накануне переговоры между Джо Байденом и Си Цзиньпином", - прежде всего сказал он.

"Вторая версия – деградации американской дипломатии. Настолько плохо все в Госдепартаменте США, что нет не только отделения, но даже специального человека в ведомстве, кто занимается непосредственно Азербайджаном. Из-за этого американцы не вполне осознавали, какой может быть реакция Баку на вчерашнее заседание. То есть в Вашингтоне могли и не ожидать, что Азербайджан отменит переговоры на американской площадке. Это еще более негативный вариант, поскольку США не понимают, как строить отношения с Азербайджаном", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

По мнению эксперта, в Вашингтоне оказались не готовы к восстановлению конституционного строя Азербайджана в Карабахском экономическом районе – у властей США не было готового сценария внешнеполитического курса на случая закрытия вопроса Карабаха. "В таких условиях проявилось воздействие армянской диаспоры на американских чиновников. Такая политика точно не в интересах США, поскольку Азербайджан при таком отношении сократит контакты и будет игнорировать все попытки как-то надавить на него. Тем самым издержки возникнут в первую очередь у самих США, а так как они теперь серьезно поддерживают Армению, то и у Армении тоже", - заключил политолог.