Производство электроэнергии в Азербайджане возросло

Азербайджан с начала года увеличил производство электроэнергии. Общее число выработанной электроэнергии составило свыше 24 млрд кВтч, из них 2,36 млрд ушли на экспорт.

С начала текущего года Азербайджан увеличил производство электроэнергии, сообщил глава республиканского Минэнерго Парвиз Шахбазов.

В соцветии Х министр заявил, что с январь по октябрь Азербайджан увеличил производство на 278,5 млн кВтч. За 10 месяцев страна выработала более 24 млрд кВтч.

Шахбазов также рассказал, сколько азербайджанской электроэнергии ушло на экспорт. По его словам, было экспортировано 2,36 млрд кВтч, а импортировано - 190 млн кВтч.