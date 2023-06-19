Байден провел с Си Цзиньпином "конструктивные переговоры"

Президент США Джо Байден минувшей ночью в Сан-Франциско на полях саммита АТЭС, проходящего в Калифорнии, встретился с с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав прошедшие переговоры очень конструктивными.

Китай и США достигли заметного прогресса в ходе переговоров, прошедших между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, сторонам удалось достичь "важного прогресса", заявил по их итогам американский президент.

"Я думаю, это была одна из наших самых конструктивных и продуктивных дискуссий. ...Наши встречи всегда были довольно откровенными. Мы не во всем соглашались. Но они были откровенными. И сегодня мы опираемся на работу, проделанную в прошлые месяцы нашими командами на высоком дипломатическом уровне. Я считаю, мы достигли важного прогресса"

- Джо Байден

Также президент США рассказал, что по итогам переговоров с лидером КНР на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско обсудил с председателем КНР "спектр региональных и мировых проблем".

Байден отметил, что в ходе переговоров поднималась тема "мира и стабильности в Тайваньском проливе". В то же время китайский лидер подчеркнул, что тайваньский вопрос имеет наибольшую важность для успешного развития китайско-американских отношений, но Соединенные Штаты должны прекратить вооружать Тайбэй.

"Тайваньский вопрос всегда был наиболее важен, это наиболее деликатный вопрос в отношениях двух стран. Американская сторона должна предпринять конкретные шаги в соответствии со своими заверениями о том, что она не будет поддерживать сторонников так называемого движения за независимость Тайваня"

- Си Цзиньпин

Председатель КНР уточнил, что США должны выступать в поддержку единства КНР и прекратить поставлять вооружения Тайбэю.

Байден отметил, что "приветствует позитивные шаги, достигнутые сегодня", однако не преминул заметить, что не изменил свое мнение о Си Цзиньпине как о "диктаторе".

Сам же Си со свойственной ему восточной вежливостью отметил, что Китай и США должны эффективно решать разногласия, уважать "красные линии" и принципы друг друга и воздерживаться от провокаций.

"Нельзя допустить, чтобы разногласия превратились в пропасть между двумя странами, следует найти способы навести мосты, чтобы двигаться навстречу друг другу"

- Си Цзиньпин

Также председатель КНР деликатно потребовал у США отменить свои односторонние санкции и рестрикции в отношении Китая, включая экспортные ограничения и проверку инвестиций на безопасность, отметив, что давление, оказываемое Вашингтоном на передовые технологические компании КНР - это "посягательство на права и интересы развития китайского народа".