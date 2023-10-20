Вестник Кавказа

В Забух прибыли новые переселенцы

В Забух прибыли новые переселенцы
© Фото: Trend
Сегодня утром в лачинское село Забух, освобожденное от армянской оккупации, вернулась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев сегодня утром выехала на родину - в село Забух Лачинского района Азербайджана.

Группа переселяющихся граждан в составе пяти семей – 23 человек – выехала из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку, сообщает Trend.

Теперь в Забухе будут постоянно проживать 46 семей, или 188 человек.

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