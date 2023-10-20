Население Кельбаджара к концу 2026 года вырастет до 13 тысяч человек

Опубликовано: 18:08, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

Вслед за Лачином в скором времени начнется переселение новых жителей в освобожденный от армянской оккупации город Кельбаджар – ожидается, что его население до конца 2026 года составит 13 тысяч человек.

До конца 2026 года в освобожденный Кельбаджар переселится 13 тысяч человек, заявил сегодня на выставке Rebuild Karabakh, которая проходит в Баку, исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Фархад Новрузов.

Сейчас на некогда оккупированных Арменией освобожденных районах продолжается большое переселение – в родные места возвращаются беженцы из Лачина, до сих пор в город было переселено более тысячи человек, отметил Новрузов, передает Trend.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в Баку проходит крупнейшая строительная выставка региона – Каспийская строительная неделя, в рамках которой проходит и третья по счету специализированная выставка, посвященная восстановлению Карабахского региона Азербайджана.