На Каспийской строительной неделе в Баку расскажут о восстановлении Карабаха

Опубликовано: 12:40, 19 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку сегодня стартовала крупнейшая строительная выставка региона – Каспийская строительная неделя, в рамках которой пройдет и третья по счету специализированная выставка, посвященная восстановлению Карабахского региона Азербайджана.

В Баку открылось крупнейшее мероприятие в строительной сфере региона - Каспийская строительная неделя. Масштаб выставок в рамках Каспийской недели стал еще шире – ее участниками стали более 370 компаний из Азербайджана, России, Турции, Беларуси, ОАЭ, Великобритании, Узбекистана и многих других стран.

Особенно интересна Неделя и тем, что на ней представлена экспозиция Rebuild Karabakh - специализированное мероприятие, посвященное восстановлению, реконструкции и развитию освобожденного от армянской оккупации Карабахского экономического региона страны, которое в этом году отмечает свой третий день рождения, передает Sputnik Азербайджан.

Свое приветствие участникам и потенциальным инвесторам III Азербайджанской международной выставки направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Цель выставки - привлечь внимание к происходящим в Карабахе позитивным изменениям, в том числе внимание организаций и предприятий к процессу его восстановления.

Примечательно, что специалисты стройиндустрии, предприниматели в нынешнем году особо пристально и внимательно изучают инновации в строительстве, а также проектные новинки, поскольку строительный бум, наблюдающийся в Азербайджане, требует внедрения новейшей техники и технологий, интересных дизайнерских решений, которые в широком формате демонстрируются на Каспийской строительной неделе.