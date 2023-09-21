Выставка "Иннопром" впервые пройдет в столице Казахстана

Уже в нынешний понедельник, 25 сентября, в Астане откроется крупнейшая промышленная выставка России - Международная промышленная выставка "Иннопром", ее организаторами являются Минпромторг России и министерство промышленности и строительства Казахстана.
Площадь экспозиций выставки составит 12 тыс кв м – ее займут национальные и региональные компании, а также крупнейшие компании из стран СНГ и ЕАЭС. Это будут тематические разделы авиационного, транспортного, энергетического машиностроения, станкостроения, химической промышленности, металлургии, промышленных IT, на которых посетителям покажут новейшие промышленные технологические разработки в этих областях, передает Sputnik Казахстан.
В рамках выставки в Астане пройдут и деловые встречи с руководителями правительств Казахстана, России и Беларуси, а также образовательная программа для студентов и молодых специалистов.
Мероприятие – яркая демонстрация тесного политического и торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана, стратегических партнеров, товарооборот между которыми постоянно растет. Уверены в Астане.
Завершится выставка 27 сентября.