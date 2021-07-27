Forbes расскажет о красотах Грузии

В скором времени в одном из самых известных журналов мира - Forbes – выйдет большая статья о туристической привлекательности Грузии, ее готовит опытный журналист издания.

Профессиональный журналист, автор знаменитого журнала Forbes, готовит большую статью, в которой он расскажет читателям о красотах Грузии – материал будет подготовлен по его личному опыту, по результатам его путешествия по стране, сообщает пресс-служба Национальной администрации туризма Грузии.

Сейчас журналист Forbes USA Рахим Рабимов путешествует по не только по грузинской столице - по приглашению администрации туризма он уже побывал в Кутаиси, Сачхере, Харагаули, Багдати, Батуми, Гонио, Дандало и Аджарисцкали, а его статья будет называться "Ремесленное наследие Грузии", передает Sputnik Грузия.

Материал будет не только о грузинских ремесленниках – журнал расскажет о грузинской культуре, грузинской кухне, и, конечно, о легендарном грузинском вине.