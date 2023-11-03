В ЕС ополчились на российские алмазы

За неимением других действенных санкционных мер в отношении российской экономики очередной, 12-й по счету антироссийский санкционный пакет будет включать в первую очередь рестрикции в отношении российских алмазов, пишут СМИ.

Главным объектом новых антироссийских санкций ЕС станет запрет на российские алмазы, пишет агентство Bloomberg, изучившее новые документы.

"Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах"

- Bloomberg

Впрочем, новые рестрикции не окончательные – они еще будут обсуждаться странами-членами ЕС на этой неделе, поэтому в пакете могут быть и изменения, которые могут затронуть и новые экспортные санкции, и персональные ограничения, передает РИА Новости.

Интересно другое: чем же будут теперь хвастаться европейские модницы, которых лишат якутских бриллиантов? Местными стекляшками?