Казахстан тестирует цифровой тенге

Вслед за Россией проект цифровой национальной валюты Казахстана – тенге запустил в тестовом режиме Национальный банк страны.

Центробанк Республики Казахстан начал тестировать собственную цифровую валюту - цифровой тенге, сообщила пресс-служба финансового регулятора.

"Национальным банком Казахстана в пилотном режиме запущена платформа цифрового тенге с участием банков второго уровня и их клиентов. Архитектура платформы позволяет клиентам банков воспользоваться цифровыми тенге благодаря открытию цифрового счета в мобильном приложении обслуживающего банка"

- Нацбанк Казахстана

Примечательно то, что первая транзакция состоялась сегодня, в день 30-летия казахстанского тенге. У Нацбанка страны уже заработала национальная платежная корпорация, она будет развивать цифровую финансовую инфраструктуру, передает РИА Новости.

Планируется, что тестовые испытания цифровой валюты завершатся в будущем году, а полноценное внедрение цифрового тенге завершится до конца 2025 года.