Ильхам Алиев Махмуду Аббасу: рассчитываем, что конфликт в Газе скоро закончится

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с поздравлениями президенту Палестины Махмуду Аббасу в честь Дня независимости. В своем письме президент республики сообщил, что Азербайджан надеется на скорейшее разрешение напряженной ситуации в Газе.
"Мы надеемся, что напряженность в Газе скоро разрешится. Азербайджан всегда проявлял солидарность в связи с палестинским вопросом и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН"
– Ильхам Алиев
Кроме этого, Ильхам Алиев отметил, что в планах у Азербайджанской Республики возведение школы в Палестине.
Также глава Азербайджана подчеркнул, что страна продолжает содействовать Ближневосточному агентству ООН в делах беженцев из Палестины.
Ильхам Алиев выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление связей между Палестиной и Азербайджаном.