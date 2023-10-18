Ильхам Алиев Махмуду Аббасу: рассчитываем, что конфликт в Газе скоро закончится

Президент Азербайджана поздравил палестинского главу государства с Днем независимости страны. И выразил надежду на то, что обстановка в Газе в скором времени нормализуется.

Глава Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с поздравлениями президенту Палестины Махмуду Аббасу в честь Дня независимости. В своем письме президент республики сообщил, что Азербайджан надеется на скорейшее разрешение напряженной ситуации в Газе.

"Мы надеемся, что напряженность в Газе скоро разрешится. Азербайджан всегда проявлял солидарность в связи с палестинским вопросом и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН"

– Ильхам Алиев

Кроме этого, Ильхам Алиев отметил, что в планах у Азербайджанской Республики возведение школы в Палестине.

Также глава Азербайджана подчеркнул, что страна продолжает содействовать Ближневосточному агентству ООН в делах беженцев из Палестины.

Ильхам Алиев выразил надежду на дальнейшее развитие и укрепление связей между Палестиной и Азербайджаном.