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МИД: Азербайджан выступает за создание государства Палестина 

МИД: Азербайджан выступает за создание государства Палестина 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Джейхун Байрамов заявил, что в Баку обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает борьбу Палестины за свою государственность.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке. 

Он отметил, что в Баку обеспокоены эскалацией в регионе. Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает борьбу Палестины за свою государственность. 

Помимо этого, Байрамов выразил позицию Азербайджана в урегулировании конфликта между сторонами. По его словам, Баку выступает за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. 

В заключение он добавил, что Азербайджан направил $1,6 млн на поддержку беженцев из Палестины.

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