МИД: Азербайджан выступает за создание государства Палестина 

Опубликовано: 17:30, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Джейхун Байрамов заявил, что в Баку обеспокоены эскалацией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Азербайджан поддерживает борьбу Палестины за свою государственность.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов призвал Израиль и Палестину к немедленному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Он отметил, что в Баку обеспокоены эскалацией в регионе. Министр подчеркнул, что Азербайджан поддерживает борьбу Палестины за свою государственность.

Помимо этого, Байрамов выразил позицию Азербайджана в урегулировании конфликта между сторонами. По его словам, Баку выступает за создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В заключение он добавил, что Азербайджан направил $1,6 млн на поддержку беженцев из Палестины.