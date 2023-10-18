В Турции объявили трехдневный траур по погибшим в Палестине

Опубликовано: 17:00, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции объявили траур по погибшим палестинцам в секторе Газа. Глава республики подписал соответствующий документ о проведении траурных мероприятий в стране в знак солидарности с палестинским народом.

Турция погрузится в траур на три дня по жертвам военного конфликта в Палестине. Такое постановление подписал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. В это время в республике приспустят все флаги.

"Указом президента будет объявлен трехдневный общенациональный траур по погибшим в результате удара по больнице в Газе"

- телеканал TRT

В результате массированного удара со стороны Израиля на территории палестинской больницы были убиты свыше 500 человек. Армия Палестины накладывает ответственность за совершенные авиаудары на Израиль. В свою очередь израильская сторона отрицает свое участие в атаке на больницу.