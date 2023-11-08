Лукашенко посоветовал Пашиняну не спешить принимать решения

Президент Беларуси пообщался во вторник по телефону с главой армянского правительства. В ходе беседы он призвал своего собеседника не торопиться в вопросе принятия решений.

Президент Беларуси прокомментировал отказ премьер-министра Армении приезжать в Минск, где должен пройти очередной саммит ОДКБ.

По словам пресс-секретаря главы белорусского государства, в рамках телефонной беседы Александр Лукашенко призвал Никола Пашиняна не принимать поспешных решений.

"Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию"

– Наталья Эйсмонт

Она также акцентировала внимание на том, что белорусский лидер абсолютно спокойно отнесся к тому, что глава армянского правительства отказался приезжать в Минск.

"Президент понимает, что это дело руководителя любого государства"

– пресс-секретарь президента