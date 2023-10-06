ПА ОБСЕ: Карабах – это Азербайджан

Парламентская ассамблея ОБСЕ поприветствовала усилия Баку, направленные на заключение мирного договора Азербайджана и Армении. Об это говорится в заключении организации.

Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Кауман и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен заявили о том, что организация приветствует усилия властей Азербайджана, направленные на заключение заключению мирного соглашения с Арменией

«В рамках завершающегося сегодня визита в Азербайджан президент ПА ОБСЕ Пиа Кауман (Финляндия) и специальный представитель по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия) обсудили с политическим руководством страны необходимость достижения полного урегулирования с Арменией после восстановления Азербайджаном контроля над своим Карабахским регионом. Конструктивное участие важно для продвижения мирного соглашения и нормализации отношений»

– заявлении ПА ОБСЕ.

Ранее сообщалось о том, что начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев призвал ОБСЕ оказать давление на Армению, для того, чтобы Ереван предоставил точные карты минных полей.