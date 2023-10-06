МИД Азербайджана потребовал у ОБСЕ не вмешиваться во внутренние дела страны

Опубликовано: 19:30, 6 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Азербайджана осудили сделанное сегодня заявление председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Буяра Османи, отметив, что оно содержит предвзятые обвинения в адрес страны, и потребовав не вмешиваться в ее внутренние дела.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выступило с решительным осуждением заявления, сделанного сегодня действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Северной Македонии Буяром Османи, подчеркнув, что оно содержит предвзятые обвинения в адрес страны.

"Слова Буяра Османи прямо противоречат мандату председательства в ОБСЕ, в том числе постановлению №8 заседания Совета министров ОБСЕ в Порту, предписывающему обеспечить деятельность председательства в соответствии с позициями, согласованными всеми государствами-членами ОБСЕ"

- МИД Азербайджана

В своем комментарии МИД Азербайджана подчеркнуло, что ОБСЕ на протяжении десятилетий пренебрегала нарушением Арменией принципов и обязательств этой организации, а теперь выступает с односторонней и предвзятой позиции.

"Злоупотребление ОБСЕ, ее председательством и другими структурами в подобных целях вредит усилиям по решению проблем, с которыми в настоящее время сталкивается эта организация"

- МИД Азербайджана

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, несмотря на регулярные призывы Азербайджана к соблюдению обязательств ОБСЕ, на протяжении десятилетий чинились препятствия исполнению мандата этой организации по обеспечению суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и прав сотен тысяч азербайджанских вынужденных переселенцев. Игнорировались и призывы к ОБСЕ сыграть положительную роль в постконфликтных восстановительных усилиях, в том числе в процессах разминирования.

"Напоминаем, что все принципы, включая принцип неприменения силы, закрепленный в Хельсинкском заключительном акте, были нарушены армянской стороной. Азербайджан всегда имел легитимное право прекратить оккупацию своей территории как дипломатическим, так и военным путем"

- МИД Азербайджана

Также в азербайджанском МИДе напомнили, что любой механизм, связанный с защитой прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, запрещает использовать их как инструмент нарушения суверенитета и территориальной целостности государств.

"Призываем все стороны строго соблюдать данное обязательство и воздерживаться от попыток вмешательства во внутренние дела Азербайджана"

- МИД Азербайджана