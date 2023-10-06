Баку: разговаривать с Азербайджаном на языке давления бессмысленно

МИД Азербайджана опубликовал на своем сайте текст, в котором осудил и отверг необоснованные заявления французского лидера Эммануэля Макрона, сделанные им в ходе пресс-конференции на встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.
"Заявления президента Франции об отказе от участия Азербайджана и Турции в Гранаде - пример лицемерия. Каждому из участников мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Озвучивание президентом Франции ложной информации по данному вопросу - неподобающий главе государства подход"
- МИД АР
В ведомстве заявили, что Париж, говорящий о справедливом посредничестве, занимался посредничеством уже почти 23 года. Там напомнили Франции, которая призывает к давлению на Баку, что разговаривать с Азербайджаном на языке давления бессмысленно.
МИД подчеркнул, что Баку реализует все меры по реинтеграции армян Ханкенди в рамках конституции и законодательства АР. В министерстве еще раз подтвердили заинтересованность Азербайджана в построении мира на Южном Кавказе на основе взаимного уважения с Арменией суверенитета и территориальной целостности.