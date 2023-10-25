Глава ООН призвал Израиль и Палестину прекратить огонь

Глава ООН призвал стороны конфликта к прекращению огня. Также, по его словам, в дальнейшем власть в Газе должна перейти к палестинскому руководству.

Израиль и палестинские радикалы ХАМАС должны немедленно прекратить противостояние из гуманитарных соображений. Мнение об этом выразил глава организации.

Кроме того, он обратил внимание на рост числа раненых и жертв в находящихся в палестинском анклаве больницах.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ужасающей ситуацией и трагическими смертями в нескольких больницах в Газе. Генеральный секретарь во имя человечности призывает к немедленному гуманитарному прекращению огня»

– представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик

Накануне Гутрриш заявлял, что радикалы ХАМАС после завершения противостояния с Израилем не должны получить власть в Газе. По его словам, управление в анклаве должно перейти к властям Палестины.