Азербайджан будет транспортировать электроэнергию из Центральной Азии

Правительство Азербайджанской Республики планирует развивать транспортировку электроэнергии из Казахстана и Узбекистана.

Власти Азербайджана планируют реализовать проекты в сфере электроэнергетики совместно со странами Центральной Азии. В частности, сегодня на трехсторонней встрече поднимались вопросы экспорта электрической энергии в Азербайджанскую Республику из Республики Казахстан и Республики Узбекистан. В обсуждении приняли участие главы министерств экономики и энергетики АР, РК и РУ. Такую информацию на странице в социальной сети "Х" опубликовал глава министерства экономики АР Микаил Джаббаров.

"Трехсторонняя встреча ответственных министров в сфере экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, в которой мы приняли участие вместе с министром энергетики Азербайджана, моим коллегой Пярвизом Шахбазовым, имела важное значение с точки зрения диверсификации экономических и торговых связей"

- Микаил Джаббаров

Министр рассказал, что на совещании обсуждались темы, касающиеся трехстороннего сотрудничества республик в сфере электроэнергетики. Отмечается, что речь идет о возобновляемых источниках электрической энергии.