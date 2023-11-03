Баку примет II Метеорологический форум тюркского мира

Экологи, синоптики и другие эксперты соберутся в Баку на Метеорологический форум тюркского мира. Мероприятия состоится 15 ноября.

Второй Метеорологический форум тюркского мира пройдет в столице Азербайджана в среду.

Участниками мероприятия станут министры окружающей среды и изменения климата тюркоязычных стран, руководители гидрометеорологических служб и другие эксперты в этой области, рассказали в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Метеофорум проводится для скоординированности деятельности тюркских стран в области изменения климата. На мероприятии стороны обменяются опытом по созданию системы раннего предупреждения об экстремальных погодных условиях.

Впервые Метеорологический форум тюркского мира был проведен в начала 2021 года в Анкаре.