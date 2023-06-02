АЭС Пакш-2 в Венгрии: названа примерная дата запуска

Россия и Венгрия окончательно согласовали график создания атомной электростанции Пакш-2. Документ скрепили подписями руководитель Росатома и глава МИД Венгрии.

Атомная электростанция Пакш-2, которую Россия строит в Венгрии, предварительно может быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов. Заявления по срокам сделали глава Росатома и глава венгерского МИД.

Алексей Лихачев находится в Венгрии. Вместе с Петером Сийярто они посетило место, где будет возведена станция.

"Мы подписали график работ. В начале 2030-х сможем сдать атомную станцию"

– венгерский министр

В свою очередь, Лихачев уточнил, что госкорпорация будет ориентироваться те сроки строительства, которые определит заказчик. Глава Росатома заверил, что на строительство Пакш-2 будут направлены все лучшие силы.

Напомним, лицензия на строительство была выдана Будапештом в августе 2022 года. Межправсоглашение, в рамках которого Росатом создает станцию, было подписано в начале 2014 года.

Выгоды России и Венгрии

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какую выгоду обеим сторонам принесет реализация проекта АЭС "Пакш-2".

"Для "Росатома" это сохранение традиционного партнера в виде Венгрии, то есть в том числе стабильного рынка сбыта топлива, деталей и услуг. Для Венгрии это наиболее оптимальный вариант строительства атомной станции и развития своей ядерной энергетики, поскольку "Росатом" конкурентоспособен по экономике проектов (фактически он – единственная атомная компания, реализующая проекты со своих денег). "Росатом" сам договаривается о кредите с российским государством, сам проектирует, сам строит, сам эксплуатирует, сам поставляет ядерное топливо и вывозит отработанное ядерное топливо. Венгрии только нужно указать, где ему построить станцию. Подобные условия ни одна компания в мире предоставить не может, остальные компании работают либо в нескольких сегментах, либо в одном, а во всех сразу – только "Росатом"", - сообщил он.

"Выбор "Росатома" определен еще и тем, что в Венгрии атомная энергетика была построена на советских технологиях. Поэтому, если бы она сейчас отказалась от сотрудничества с "Росатомом", являющимся правопреемником советской ядерной программы, то встал бы вопрос, как эксплуатировать уже действующие АЭС? Немедленно возникнут риски с обслуживанием. Поэтому в Венгрии и не расстаются с "Росатомом", чтобы тот, кто проектировал и строил станции, их и эксплуатировал, снабжал ядерным топливом, забирал отработанное ядерное топливо и прочее. То есть для Венгрии, конечно, гораздо проще экономически и технически безопаснее продолжать сотрудничество с "Росатомом"", - подчеркнул Игорь Юшков.

Помешает ли АЭС российскому газу?

Экономист признал, что проект "Пакш-2" может конкурировать с российским же газом на энергетическом рынке Венгрии. "Здесь наша традиционная проблема: у нас зачастую не учитываются интересы разных отраслей. "Росатом" часто строит атомные станции там, куда "Газпром" поставляет газ. Это действительно большой вопрос: а что нам выгоднее – построить один раз атомную станцию в той или иной стране или десятилетиями поставлять туда газ? Это происходит и в Венгрии, и в Турции, и в Беларуси; разве что в Индии межтопливной конкуренции нет, а во всех остальных – есть. Но в случае с Венгрией вступает в действие еще один фактор", - обратил внимание он.

"Дело в том, что наше предложение Венгрии по газу тоже наиболее конкурентоспособно. Поэтому Будапешт если и будет отказываться от газового импорта из-за выработки электроэнергии на "Пакш-2", то поначалу точно не от российского, а от всего прочего. Конечно, в какой-то момент встанет проблема, что основные поставки газа в Венгрию все-таки идут из России, и в перспективе межтопливная конкуренция способна действительно появиться. Но мы можем рассчитывать, что, если венгерская экономика будет развиваться, атомная энергия пойдет на дополнительный спрос, а не вытеснит наш газ", - заключил Игорь Юшков.