Опубликовано: 13:20, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Кремля

Премьер Венгрии заявил, что политика страны направлена на Россию, Турцию и Германию. По его словам, жизнь Венгрии из этих центров политической и экономической силы.

Венгерский премьер Виктор Орбан перечислил три страны, от которых зависит жизнь Будапешта. По его словам, в экономический и политический треугольник входят Россия, Турция и Германия.

"Россия, Германия, Турция - наша жизнь находится в этом треугольнике, и именно в этом треугольнике необходимо хорошо управлять жизнью венгров"

- Виктор Орбан

При этом он заявил, что сегодня сотрудничество Будапешта и Берлина складывается не самым лучшим образом. Орбан назвал современные отношения между Венгрией и Германией "наиболее критическими".

Ранее премьер Венгрии признался, что молился за победу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах в Турции.