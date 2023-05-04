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Венгерский премьер рекомендует учиться у грузинского коллеги

премьер Виктор Орбан
© Фото: сайт Кремля
Виктор Орбан посоветовал учиться у Ираклия Гарибашвили, а также ценить его знания. По его словам, премьер Грузии сумел сохранить ценности собственной страны.

Грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили удалось сохранить ценности Грузии, нам следует чему поучиться у него, сообщил глава венгерского правительства Виктор Орбан.

"Мы можем многому у него научиться: как маленькая страна может суметь жить в тени России, сохраняя при этом ценности собственной страны"

- Виктор Орбан

По словам премьер-министра Венгрии, с этой точки зрения стоит ценить знания Гарибашвили. В заключение, Орбан пожелал своему грузинскому коллеге удачи.

В свою очередь, Гарибашвили подчеркнул, что Грузия смогла сохранить мир, несмотря не попытки дестабилизации и различные провокации. Он добавил, что сегодня власти страны делают все ради мира и безопасности.

В Грузии считают, что мир уже не будет прежним

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