Виктор Орбан посоветовал учиться у Ираклия Гарибашвили, а также ценить его знания. По его словам, премьер Грузии сумел сохранить ценности собственной страны.
Грузинскому премьеру Ираклию Гарибашвили удалось сохранить ценности Грузии, нам следует чему поучиться у него, сообщил глава венгерского правительства Виктор Орбан.
"Мы можем многому у него научиться: как маленькая страна может суметь жить в тени России, сохраняя при этом ценности собственной страны"
- Виктор Орбан
По словам премьер-министра Венгрии, с этой точки зрения стоит ценить знания Гарибашвили. В заключение, Орбан пожелал своему грузинскому коллеге удачи.
В свою очередь, Гарибашвили подчеркнул, что Грузия смогла сохранить мир, несмотря не попытки дестабилизации и различные провокации. Он добавил, что сегодня власти страны делают все ради мира и безопасности.