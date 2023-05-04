Опубликовано: 12:32, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт правительства Грузии

Ираклий Гарибашвили заявил, что сегодня мировой порядок претерпевает изменения, а мир не будет таким, каким был ранее. По его словам, со сложной ситуацией поможет единство.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что во времена изменения глобального миропорядка необходимо единство всех стран и сотрудничество.

По словам главы правительства Грузии, мир не будет прежним, поскольку сегодня глобальный мировой порядок претерпевает серьезные изменения. В этой связи, отметил он, страны нуждаются в единстве и глобальном сотрудничестве.

Гарибашвили подчеркнул, что именно традиционные ценности сегодня определяют историю и культуру всех стран и являются силой для единства.