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В Грузии считают, что мир уже не будет прежним

Ираклий Гарибашвили
© Фото: сайт правительства Грузии
Ираклий Гарибашвили заявил, что сегодня мировой порядок претерпевает изменения, а мир не будет таким, каким был ранее. По его словам, со сложной ситуацией поможет единство.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что во времена изменения глобального миропорядка необходимо единство всех стран и сотрудничество.

По словам главы правительства Грузии, мир не будет прежним, поскольку сегодня глобальный мировой порядок претерпевает серьезные изменения. В этой связи, отметил он, страны нуждаются в единстве и глобальном сотрудничестве.

Гарибашвили подчеркнул, что именно традиционные ценности сегодня определяют историю и культуру всех стран и являются силой для единства.

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