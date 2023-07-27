"Грузинская мечта" выиграла бы выборы в парламент сегодня

Рейтинг партий в Грузии был составлен по итогам социологического опроса. Исследователи выясняли, какой политической силе отдают предпочтение жители страны. Лидером по популярности оказалась правящая "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

Партия "Грузинская мечта" на сегодняшний день пользуется поддержкой абсолютного большинства населения страны. Такие результаты дал опрос, проведенный телеканалом "Имеди".

У респондентов спрашивали, за какую партию они бы отдали голос, если бы выборы в парламент были сегодня.

В пользу "Мечты" высказались 55% участников опроса.

На второй строчке оказались "Единое нацдвижение" и "Стратегия Агмашенебели" с 20% поддержки.

Замыкает топ-3 коалиция "Гирчи", "Дроа" и "Лело для Грузии" – за нее готовы отдать голоса 4%.

Выборы в парламент Грузии 2024

Следующие парламентские выборы в Грузии состоятся в будущем году.

Они будут проводиться по-новому, а именно по полностью пропорциональной системе. Мандаты будут распределяться между партиями, которые наберут более 5% голосов. Голосовать жители Грузии впервые будут электронно, но не в дистанционном формате, а на участках.