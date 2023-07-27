"Грузинская мечта" не сомневается в своей победе на выборах в 2024 году

Опубликовано: 12:40, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В правящей партии "Грузинская мечта" не сомневаются в победе на выборах в парламент страны в 2024 году. В Тбилиси заявили, что победа партии - формула развития и спасения Грузии.

"Грузинская мечта" победит на выборах в парламент страны в 2024 году, триумф партии - формула развития и спасения Грузии, основанная на правде и искренности, заявил исполнительный секретарь правящей партии Мамука Мдинарадзе

Он отметил, что победить "Грузинскую мечту" может только национальная и в то же время по-настоящему европейская политическая сила страны. По его словам, только после этого правящая партия уйдет в оппозицию.

При этом политик подчеркнул, что сегодня ни одна из оппозиционных партий не может приблизиться к результатам "Грузинской мечты", и оппозиция об этом знает. Мдинарадзе уверен, что партия, управляемая извне, выполняющая чужие задачи, никто не победит на выборах.

Выборы в Грузии в 2024 году

Выборы в парламент Грузии намечены на октябрь 2024 года. По итогам только две партии, которые получат не менее 5% голосов, попадут в орган. Чтобы составить в парламенте большинство, политической силе необходимо набрать свыше половины голосов избирателей.