Азербайджан обвинил ЕС в попытках разжечь сепаратизм на территории страны

Министерство иностранных дел Азербайджана ответило на обвинения Евросоюза. Азербайджанские власти считают, что ЕС пытается разжечь сепаратизм на территории республики.

Евросоюз пытается разжечь сепаратистское движение в Азербайджане и тем самым угрожает безопасности страны. Такое заявление было опубликовано сегодня на сайте Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики в ответ на обвинение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"В период, когда страны-члены ЕС страдают от тенденций агрессивного сепаратизма, попытки внешнеполитического ведомства ЕС разжигать сепаратизм на территории нашей страны являются источником серьезной обеспокоенности"

– МИД Азербайджана

МИД республики заявил, что обвинения, которые были выдвинуты против Азербайджана неадекватные и не отражают реальность. Также в министерстве подчеркнули, что Евросоюз проявил безразличие по отношению к азербайджанцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за военной агрессии Армении.

"Угрозы против Азербайджана являются ярким примером предвзятой политики и двойных стандартов этой структуры (ЕС)"

– МИД Азербайджана

Кроме этого, в ведомстве отметили, что попытки ЕС милитаризовать Армению могут привести к дестабилизации ситуации в регионе, подорвать мир и стабильность на Южном Кавказе.

"Мы еще раз подчеркиваем, что использование угрожающих выражений в адрес Азербайджана недопустимо, и любое недружественное поведение не приведет к положительному результату и на него будет эффективно отреагировано"

– МИД Азербайджана