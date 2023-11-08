Иран и Туркменистан объединяются в энергосфере

В ходе встречи президента Туркменистана и иранского посла стороны договорились о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Они также обсудили развитие двусторонних отношений.

Туркменский президент Сердар Бердымухамедов провел переговоры с новоназначенным иранским послом в Ашхабаде Али Моджтабой Рузбехани.

В ходе встречи стороны договорились об усилении сотрудничества в энергетической области. Глава республики и посол ИРИ заявили о важности углубления партнерства в этой сфере.

Помимо этого, стороны обсудили двусторонние отношения, отметив, что сегодня связи Туркменистана и Ирана демонстрируют положительную динамику. По их мнению, Тегерану и Ашхабаду необходимо улучшать партнерство во всех сферах.

Далее Бердымухамедов и Рузбехани поговорили о сотрудничестве в рамках международных организаций. Дипломат добавил, что приложит все усилия для дальнейшего развития отношений.