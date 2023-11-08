Ереван приветствовал расширение сил ЕС в Армении

Армянские власти высоко оценили решение Брюсселя усилить долгосрочную наблюдательную миссию ЕС в Армении. Позитивный отклик прозвучал из МИД Армении.

Анонсированное накануне расширение европейской миссии в Армении окажет положительное влияние на ситуацию на границе с Азербайджаном, такое мнение выразил замглавы МИД РА Паруйр Ованнисян.

По его словам, такая возможность рассматривалась на протяжении длительного времени, и вот накануне вопрос был решен положительно.

Замминистра уточнил, что, действуя в расширенном составе, евронаблюдатели смогут быть более активными при организации мониторингов, отчеты по итогам которых идут в Брюссель и страны Евросоюза.

"Пока речь идет о техническом усилении и увеличении числа наблюдателей. Конкретных цифр нет, однако расширение должно быть адекватным проводимой работе"

– Паруйр Ованнисян