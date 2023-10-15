Скачки напряжения не дали отправиться поезду Батуми-Тбилиси

Сегодня вечером службам Грузинской железной дороги пришлось остановить отправление скоростного поезда из Батуми в Тбилиси из-за перепадов в высоковольтной сети, питающей его локомотив.

Пассажирский поезд Батуми-Тбилиси так и не отправился в грузинскую столицу из курортного Батуми из-за технической проблемы, неожиданно возникшей в сети высокого напряжения, сообщила Грузинская железная дорога (ГЖД).

"Рейс Батуми-Тбилиси был задержан из-за скачков в сети высокого напряжения. Техническая бригада Грузинской железной дороги уже работает над устранением неисправности"

- Грузинская железная дорога

Как полагают в ГЖД, устранение неисправности займет минимальное количество времени, после чего движение будет возобновлено. О реакции пассажиров на непредвиденное ЧП не сообщается.