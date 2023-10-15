Вестник Кавказа

Скачки напряжения не дали отправиться поезду Батуми-Тбилиси

Скачки напряжения не дали отправиться поезду Батуми-Тбилиси
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня вечером службам Грузинской железной дороги пришлось остановить отправление скоростного поезда из Батуми в Тбилиси из-за перепадов в высоковольтной сети, питающей его локомотив.

Пассажирский поезд Батуми-Тбилиси так и не отправился в грузинскую столицу из курортного Батуми из-за технической проблемы, неожиданно возникшей в сети высокого напряжения, сообщила Грузинская железная дорога (ГЖД).

"Рейс Батуми-Тбилиси был задержан из-за скачков в сети высокого напряжения. Техническая бригада Грузинской железной дороги уже работает над устранением неисправности"

- Грузинская железная дорога

Как полагают в ГЖД, устранение неисправности займет минимальное количество времени, после чего  движение будет возобновлено. О реакции пассажиров на непредвиденное ЧП не сообщается.

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