Железные дороги разрастутся на Северном Кавказе

Опубликовано: 5:13, 15 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Развитие туризма требует и развития транспортной сети. Чечня, Ставрополье, а затем и другие регионы СКФО могут рассчитывать на реконструкцию и строительство новых железных дорог.

В рамках развития внутреннего туризма в СКФО внимание планируется уделить и железнодорожному транспорту, рассказали в Минэкономразвития РФ.

"План мероприятий направлен на обеспечение системного и поступательного развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа. Планируется разработка туристских региональных и межрегиональных маршрутов и создание благоприятного инвестиционного климата"

– замминистра Сергей Назаров

Планируется провести комплексную реконструкцию ж/д линии Грозный-Назрань, это позволит снова запустить здесь пригородные поезда и восстановить железные дороги и тоннели в Чечне. Кроме того, на Кавказе будет организовано скоростное ж/д движение, появятся новые линии, идущие через популярный курорт Минводы.