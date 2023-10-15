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Железные дороги разрастутся на Северном Кавказе

Железные дороги разрастутся на Северном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Развитие туризма требует и развития транспортной сети. Чечня, Ставрополье, а затем и другие регионы СКФО могут рассчитывать на реконструкцию и строительство новых железных дорог.

В рамках развития внутреннего туризма в СКФО внимание планируется уделить и железнодорожному транспорту, рассказали в Минэкономразвития РФ.

"План мероприятий направлен на обеспечение системного и поступательного развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа. Планируется разработка туристских региональных и межрегиональных маршрутов и создание благоприятного инвестиционного климата"

– замминистра Сергей Назаров

Планируется провести комплексную реконструкцию ж/д линии Грозный-Назрань, это позволит снова запустить здесь пригородные поезда и восстановить железные дороги и тоннели в Чечне. Кроме того, на Кавказе будет организовано скоростное ж/д движение, появятся новые линии, идущие через популярный курорт Минводы.

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