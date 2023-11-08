ЕС призывает Азербайджан и Армению продолжить переговоры

В Евросоюзе заявили о важности азербайджано-армянских переговоров, на которых обсуждается мирное соглашение между странами.

Переговоры между Азербайджаном и Арменией по мирному соглашению должны быть продолжены. Уверенность в этом выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи Совета по иностранным делам.

Верховный представитель отметил, что Баку и Еревану стоит и далее вести работу, которую инициировал, по его словам, председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Необходимо, чтобы между Азербайджаном и Арменией был заключен мирный договор, и мы готовы продолжать наращивать наше посредничество"

− Шарль Мишель