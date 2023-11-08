Мандат турецких войск в Азербайджане: Эрдоган внес законопроект о продлении

Срок пребывания турецких военных в Азербайджане может быть продлен в очередной раз. Соответствующий меморандум внес в турецкий парламент президент.

Турецкий лидер предложил парламенту продлить сроки пребывания военных республики в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Такой документ Реджеп Тайип Эрдоган внес в Великое национальное собрание.

Согласно ему, турецкие военные могут остаться в Карабахе еще на год.

В меморандуме за подписью главы государства подчеркивается, что деятельность, упомянутая в Трехстороннем заявлении 2020 года, не прекращается. В документе поясняется, что, несмотря на завершение фактической оккупации в результате локальных антитеррористических мероприятий ВС Азербайджана, говорить об окончательном решении вопроса пока нельзя, так как мирный договор еще не заключен.

"Совместный центр, состоящий из вооруженных сил Турции и Российской Федерации, продолжает свою деятельность в Карабахе"

– меморандум

Напомним, что центр в Агдаме заработал 30 января 2021 года, спустя почти три месяца после Победы Азербайджана в Карабахской войне.