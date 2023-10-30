Турция снизила цены на летние туры 2024 года

Из-за низкого спроса отели Турции были вынуждены уменьшить свои цены до 30% на сезон 2024 года.

Турецкие отельеры массово снижают цены на проживание в летний период 2024 года. Сократить стоимость номеров до 30% пришлось из-за пониженного интереса на отдых в республике. Такую информацию озвучил руководитель туристического оператора Tez Tour Воскан Арзуманов. Он рассказал, что уменьшение интереса туристов к отдыху в Турции произошло на фоне увеличения стоимости валют.

«Турция потеряла раннее бронирование из-за высоких цен, а когда отельеры сделали скидки, произошло ослабление рубля по отношению к доллару и евро. И если этот сезон отельеры немножко проиграли, то на следующий многие дают цены в евро ниже примерно на 30%, чем были в этом году. Если курсы мировых валют не продолжат расти к рублю, то цена будет ниже в валюте, чем в этом году»

- Воскан Арзуманов

Отмечается, что в начале сезона 2023 года турецкие отели подняли цены на 30%, поэтому часть из них не смогла собрать ожидаемую ранее прибыль. Предполагается, что отельеры республики в конце года не досчитаются более миллиона туристов.