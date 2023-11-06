Ильхам Алиев: мы стремимся к мирному договору с Арменией

Глава Азербайджанской Республики подтвердил намерение подписать мирный договор с Арменией. Власти Азербайджана стремятся к стабилизации обстановки в регионе.

Власти Азербайджана поддерживают мирную повестку и нормализацию связей с Арменией. Об этом сообщил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пией Кауман.

Глава республики напомнил, что правительство РА не реализовало проект по установке транспортного сообщения между Восточным Зангезуром и Нахчываном, которое оно обязалось открыть по трехзсторонннему заявлению от 9-10.11.2020 года.

Кроме этого, Ильхам Алиев отметил, что АР придерживается своей программы по возвращению армян и их проживанию на территории Азербайджана. Армения напротив не предоставила программу, по которой азербайджанцы смогли бы вернуться в РА. Также власти Армении предпочитают не озвучивать свою точку зрения по этому вопросу.

Ильхам Алиев добавил, что в рамках встреч Парламентской ассамблеи ОБСЕ Азербайджан и Армения смогут наладить отношения между собой.