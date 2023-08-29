Экспорт ненефтяной продукции Азербайджана растет

В Минэкономики Азербайджана сообщили об увеличении экспорта ненефтяной продукции. С начала года страна увеличила показатели на 11% - до 2,7 млрд манатов.

Глава министерства экономики АР Микаил Джаббаров сообщил об увеличении экспорта ненефтяной продукции Азербайджана.

По его словам, данный показатель в этом году увеличился на 11% - до 2,7 млрд манатов. Он подчеркнул, что рост зафиксирован во всех сферах ненефтяного сектора.

Помимо этого, Джаббаров заявил о профиците внешней торговли. Он заявил, что с начала 2023 года инфляции в стране составила почти 11%.