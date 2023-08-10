Turkish Airlines обновляет авиапарк лайнерами Airbus

Крупнейшая турецкая авиакомпания Turkish Airlines заключила крупнейший в своей истории контракт с одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus, согласно которому в страну будет поставлено более 350 самолетов.

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines проведет масштабное обновление своего авиапарка - она оформила самый крупный заказ в своей истории, договорившись с Airbus о поставке 355 самолетов.

"Во время встречи с представителями Airbus компания, стремящаяся ускорить свои операции и располагающая самым молодым авиафлотом, достигла соглашения о поставках 355 самолетов, в том числе 250 A321 Neo, 75 моделей A350-900 и других"

- Turkish Airlines

Сейчас авиапарк турецкой авиакомпании составляет 435 самолетов, что позволяет ей оставаться авиаперевозчиком с самой масштабной маршрутной картой в мире, напоминает турецкое информационное агентство Anadolu.