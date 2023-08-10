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Авиабилеты в Турции подорожали на 50%

Авиабилеты в Турции подорожали на 50%
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Перелеты внутри Турции подорожали второй раз за лето. Теперь предельная цена составляет 2,5 тыс лир - она выросла на 50%.

Перевозчик Turkish Airlines вновь повышает цены на билеты.

В конце июля перелеты внутри страны подорожали на 43%. Теперь на 50% растет максимальный уровень цен на билеты. Перевозчик имеет право продавать 15% мест на рейсе по предельной цене 2,5 тыс лир, остальные билеты будут стоить по 1650 лир, пояснили на портале Airport Haber.

Уже десять лет в Турции существует предельная цена на перелеты внутри страны.

Turkish Airlines боятся летать в Россию?

Turkish Airlines боятся летать в Россию?

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