Turkish Airlines боятся летать в Россию?

Опубликовано: 18:25, 24 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В последние дни самолеты крупнейшей турецкой авиакомпании Turkish Airlines, направляющиеся в Россию, все чаще задерживаются с вылетом, в том числе – с турецких курортов. Оказалось, у тенденции есть свои причины.

Авиарейсы крупнейшей в Турции и вполне респектабельной авиакомпании Turkish Airlines все чаще задерживаются, отправляясь с турецких курортов, и не только, в Россию, на что вполне резонно жалуются наши туристы, сообщает Tourdom.

Не будем утомлять читателя перечислением задержанных авиарейсов, отметим лишь: 22 июля таких рейсов было три, а время задержки составляло до 11 часов. Бывает, скажете вы. Давайте посмотрим на проблему по-другому: это те 11 часов, которые вы могли бы провести не в аэропорту, а на пляже Антальи, к примеру.

На следующий день, 23 июля, число задержанных рейсов компании выросло, а время задержки составило уже от одного до 13 часов, причем не только на курорты, но и в Стамбул, передает РИА Новости

Продолжилось это и сегодня, правда, на шесть часов задержан лишь один рейс компании из Внуково в Анталью.

Всему есть объяснение, и вот что рассказывают специалисты.

"Любой из зарубежных самолетов, летающий в Россию, попадает в зону риска, если он сломается, поскольку в нашей стране не имеют права делать ремонт: нет официально зарегистрированных центров техобслуживания и сертифицированных запчастей. Поэтому если поломка происходит в России, иностранная авиакомпания вынуждена привозить необходимые детали и специалистов из-за рубежа. Один сбой в расписании может повлечь за собой веерные задержки, поскольку в РФ летают лишь определенные воздушные суда"

- Telegram-канал "Крыша ТурДома"

А дальше достаточно одного сбоя в расписании, чтобы лайнеры, выделенные компанией для полетов в Россию, начали задерживаться все больше и больше. А расписание составлено очень плотно, что и приводит к веерным задержкам.