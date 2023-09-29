Конгресс США предложил новый план против шатдауна

Конгресс США в будущем году, чтобы избежать возможного шатдауна, намерен финансировать правительственные программы страны в два этапа, при этом новый проект не предусматривает финансовой помощи Израилю и Украине.

Меньше чем за неделю до возможного шатдауна новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ.

Часть правительственных программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, профинансируют в течение первого этапа, до 19 января. Деньги остальным правительственным секторам предоставят до 2 февраля, однако ни один этап финансирования не предусматривает поддержку Израиля или Украины, передает РИА Новости.

Голосование по законопроекту пройдет уже во вторник.

Впрочем, в Белом доме с новому плану Конгресса относятся скептически: как заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, инициатива Джонсона - "несерьезное предложение" и "рецепт для еще большего хаоса".

Пресс-секретарь главы Белого дома призвала республиканцев забыть о разногласиях и заняться предотвращением шатдауна.