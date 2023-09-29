Конгресс США предложил новый план против шатдауна

Меньше чем за неделю до возможного шатдауна новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект по двухэтапному финансированию правительственных программ.
Часть правительственных программ, связанных с транспортом, энергетикой и военным строительством, профинансируют в течение первого этапа, до 19 января. Деньги остальным правительственным секторам предоставят до 2 февраля, однако ни один этап финансирования не предусматривает поддержку Израиля или Украины, передает РИА Новости.
Голосование по законопроекту пройдет уже во вторник.
Впрочем, в Белом доме с новому плану Конгресса относятся скептически: как заявила пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, инициатива Джонсона - "несерьезное предложение" и "рецепт для еще большего хаоса".
Пресс-секретарь главы Белого дома призвала республиканцев забыть о разногласиях и заняться предотвращением шатдауна.