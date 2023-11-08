Арабские страны назвали условие установления мира с Израилем

Минувшей ночью лидеры арабских и мусульманских стран приняли декларацию по итогам совместного внеочередного саммита, прошедшего накануне в столице Саудовской Аравии, на котором они обсудили критическую ситуацию в секторе Газа.

Для установления мира с Израилем лидеры арабских и мусульманских стран призвали его прекратить оккупацию всех палестинских и арабских земель, говорится в решении арабо-исламского саммита, прошедшего накануне в Эр-Рияде.

"Предварительным условием мира с Израилем и установления с ним нормальных отношений является прекращение оккупации им всех палестинских и арабских земель, а также воплощение независимости государства Палестина с полным суверенитетом в границах по состоянию на 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме и осуществление не подлежащих пересмотру прав палестинского народа"

- итоговая декларация саммита

Также участники саммита выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан, заявив: эти территории вместе с Восточным Иерусалимом должны быть включены в состав независимого палестинского государства, говорится в решении арабо-исламского саммита.

"Отвергнуть любые предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и подтвердить, что ближайшее будущее сектора Газа должно быть связано с всеобъемлющим решением, которое включает единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого, свободного, обладающего суверенитетом государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года"

- итоговая декларация саммита

Организация освобождения Палестины названа участниками саммита единственным законным представителем палестинского народа, а всем палестинским движениям предложено объединиться под ее руководством, говорится в решении лидеров арабских и мусульманских стран по итогам их встречи в верхах.

"Организация освобождения Палестины является единственным законным представителем палестинского народа. Призываем палестинские фракции и силы объединиться под ее эгидой и выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины"

- итоговая декларация саммита

Также участники подтвердили "приверженность миру как стратегическому выбору с необходимостью прекращения израильской оккупации и разрешения арабо-израильского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН".