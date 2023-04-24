Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве Баку и Тбилиси в обороне

Президент Азербайджана утвердил закон о сотрудничестве Баку и Тбилиси в оборонной сфере. Документ был подписан между правительствами двух стран в апреле этого года.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере Азербайджана и Грузии, сообщает пресс-служба главы государства.

Документ был подписан 24 апреля 2023 года в Баку. Соглашение предусматривает сотрудничество правительств Азербайджана и Грузии в области обороны.

Как отмечено в документе, целью подписания является укрепления азербайджано-грузинского сотрудничества в оборонной сфере и проведение практической работы по реализации принятых программ.