Армения выбирает между интеграцией с ЕС и внеблоковым статусом 

В Армении пока не сделали выбор между интеграцией с ЕС и внеблоковым статусом, сообщил секретарь Совбеза страны. По его словам, в настоящее время этот вопрос обсуждается.

В настоящее время в Армении идут дискуссии о том, что выбрать – интеграцию с Евросоюзом или внеблоковый статус. Об этом сообщил сегодня секретарь Совбеза республики в ходе своего выступления на проходящем в Бельгии форуме "Стратегическое будущее Армении".

"Хочу отметить, что в Армении, конечно, есть идея евроинтеграции, но есть и идея стать внеблоковым государством"

– Армен Григорян



По его словам, власти прислушиваются к гражданам и пытаются понять, что из этого будет лучше для страны.

"Мы прислушиваемся к гражданскому обществу и пытаемся понять, какие инструменты являются лучшими для Армении, которые могут обеспечить безопасность и развитие, и мир в регионе"

– секретарь Совбеза

Ранее сообщалось, что Армения может выйти из ОДКБ. При этом власти республики отмечают, что данный вопрос не стоит на повестке дня.