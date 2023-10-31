Жители Армении не доверяют Пашиняну

Проведенный в Армении опрос выявил высокий уровень недоверия населения к премьер-министру Николу Пашиняну и остальному руководству страны, информирует армянское представительство социологической службы Gallup International.
"Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют - 13,2%, скорее не доверяют - 18,6%, вовсе не доверяют - 35,5%, затруднились ответить - 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему"
– итоги опроса
Деятельность президента Армении Ваагна Хачатуряна получила неодобрение 53,7% граждан, правительству не доверяют 57,7%, а парламент получил самую худшую оценку граждан - недоверие к его деятельности испытывают 64,2% опрошенных.
Участие в телефонном соцопросе приняли 1,1 тыс человек, погрешность - 3%.