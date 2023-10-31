Вестник Кавказа

Жители Армении не доверяют Пашиняну

Жители Армении не доверяют Пашиняну
Большинство граждан Армении не доверяют лидеру страны. Опрос показал, что доверяет Пашиняну только 20% населения.

Проведенный в Армении опрос выявил высокий уровень недоверия населения к премьер-министру Николу Пашиняну и остальному руководству страны, информирует армянское представительство социологической службы Gallup International.

"Николу Пашиняну полностью доверяют 20,4% опрошенных, скорее доверяют - 13,2%, скорее не доверяют - 18,6%, вовсе не доверяют - 35,5%, затруднились ответить - 12,3%. Получается, что 54,1% населения страны не доверяет ему"

– итоги опроса

Деятельность президента Армении Ваагна Хачатуряна получила неодобрение 53,7% граждан, правительству не доверяют 57,7%, а парламент получил самую худшую оценку граждан - недоверие к его деятельности испытывают 64,2% опрошенных.

Участие в телефонном соцопросе приняли 1,1 тыс человек, погрешность - 3%.

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