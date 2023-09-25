Шуша стала молодежной столицей ОИС 2024 года

Город Шуша выбрана молодежной столицей Организации исламского сотрудничеств 2024 года. Решение было принято на заседании Исполсовета молодежного форума ОИС.
Азербайджанский город Шуша стала молодежной столицей Организации исламского сотрудничества на 2024 год, сообщает пресс-служба Минмолодежи и спорта АР.
В ведомстве рассказали, что отборочная комиссия программы "Молодежная столица 2024", которая реализуется молодежным форумом ОИС, единогласно выбрала жемчужину Карабаха молодежной столицей.
Стоит отметить, что решение было принято в рамках 11-го заседания Исполсовета форума, в котором участвовал замглавы министерства Фархад Гаджиев.
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