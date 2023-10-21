Пашинян провел "великолепные" переговоры с Макроном

В Париже прошла встреча премьер-министра Армении и президента Франции. Никол Пашинян оценил ее как "великолепную".

Главы Армении и Франции провели переговоры в Париже, о встрече Никола Пашиняна и Эммануэля Макрона сообщает пресс-служба главы армянского правительства.

В ходе беседы французский лидер заверил, что Париж продолжит оказывать поддержку Еревану в развитии и преодолении вызовов.

"Премьер-министр подчеркнул важность развития армяно-французского сотрудничества во всех сферах и подчеркнул заинтересованность правительства Республики Армения в этом вопросе"

– пресс-служба

Политики рассмотрели возможности для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в области экономики и развития инфраструктуры, заявили о готовности продолжать его.

В повестку переговоров вошли и аспекты послевоенного урегулирования между Ереваном и Баку, стороны отметили важность принципов, которые содержатся в подписанном в Гранаде четырехстороннем заявлении Пашиняна, Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Состоялся обмен мыслями о региональном мире и стабильности, а также сотрудничестве Армения-Европейский союз"

– правительство Армении

По итогам переговоров Пашинян разместил на своей странице в X пост, в котором назвал встречу с Макроном "великолепной".